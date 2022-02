Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Lo spin-off Agatha: House of Harkness della Marvel è tutto ciò che Kathryn Hahn sperava accadesse. La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è iniziata all'inizio del 2020 con l'uscita di WandaVision, il primo spettacolo Marvel su Disney+.

Lo spettacolo è stato un enorme successo, ricevendo diverse nomination agli Emmy, inclusa una per la performance di Kathryn Hahn nei panni di Agatha Harkness. La vicina ficcanaso/strega in incognito è stato uno dei migliori nuovi personaggi dell'MCU del 2021, tanto che la Marvel ha iniziato rapidamente a sviluppare piani per uno spin-off.

Sono poi emerse notizie di uno spin-off sulla Agatha Harkness di WandaVision che avrebbe riportato Kathryn Hahn nei panni dell'amato personaggio e, solo pochi giorni dopo, i Marvel Studios hanno confermato - a novembre 2021 - che Agatha: House of Harkness era ufficialmente in fase di sviluppo dal creatore di WandaVision Jac Schaeffer. L'annuncio della serie, però, non ha incluso alcun dettaglio della trama o una finestra di rilascio. Tuttavia, è ancora in fase di produzione. Si dice che le riprese di Agatha: House of Harkness inizieranno alla fine del 2022, indicando una possibile data di uscita nel 2023. Ma il pubblico potrebbe non dover aspettare così a lungo per rivedere il personaggio, poiché si vocifera che Agatha potrebbe comparire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia prima di essere protagonista dello spin-off.

Con così poche informazioni conosciute su Agatha: House of Harkness, i fan sono ansiosi di scoprire tutto ciò che possono sulla serie. Kathryn Hahn non ha potuto rivelare molto sullo stato della serie o su ciò che gli spettatori vedranno, ma ha accennato a quanto sia eccitante il progetto ai suoi occhi: "è esattamente quello che avrei sperato e sognato".

Con lo sviluppo di Agatha: House of Harkness che prosegue, potrebbe non passare molto tempo prima che vengano rivelati ulteriori dettagli. Se le riprese inizieranno entro la fine dell'anno, sarà solo questione di tempo prima che i nuovi membri del cast e il ritorno di personaggi affermati dell'MCU come, potenzialmente, Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) siano confermati.

Fonte: Screen Rant