Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 22 ore fa

Nonostante la sconfitta subita da parte della potente Wanda Maximoff, la malvagia Agatha Harkness è in procinto di tornare a compiere malefatte, e, mentre si attende ancora di conoscere la portata di tali azioni, il suo entourage si arricchisce di un nuovo membro di spicco.

Come da tempo hanno appreso i fan della Marvel, la fattucchiera avversaria di Scarlet Witch, cui aveva prestato il volto Kathryn Hahn in WandaVision, sarà protagonista di uno spin-off tutto suo intitolato Agatha: Coven of Chaos.

Malgrado i dettagli in merito alla trama siano al momento top secret, il cast sta lentamente prendendo forma e, dopo i recenti ingressi di Maria Dizzia e Ali Ahn, è stato annunciato che la vincitrice di tre Tony Award, Patti LuPone, è salita a bordo del progetto.

L’attrice, vista in American Horror Story e Hollywood, è stata scritturata per un ruolo di cui ancora non è stato rivelato alcunché, ma stando ad alcune voci potrebbe trattarsi di un’altra strega.

Fonte: Comic Book