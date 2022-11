Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Dopo il recente annuncio del ritorno di Emma Caulfield (Anya di Buffy l’Ammazzavampiri), che riprenderà il ruolo della vicina di casa a Westview di Wanda e Visione, Dottie, arrivano nuove informazioni in merito allo spin-off di WandaVision, Agatha: Coven of Chaos.

Lo spettacolo si sta preparando alla grande con ulteriori new entry nel cast: dopo la notizia secondo cui Aubrey Plaza avrebbe interpretato un ruolo ancora segreto, è stato annunciato che anche Maria Dizzia (Orange is the New Black) e Ali Ahn (Supernatural) appariranno nell'inedita serie TV Disney+.

La serie spin-off di WandaVision, annunciata lo scorso anno, vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della strega malvagia. La lavorazione è iniziata il mese successivo, con Hahn che aveva firmato un accordo generale con i Marvel Studios per tornare in più progetti, con lo spettacolo che aveva il titolo Agatha: House of Harkness. Hahn e Marvel hanno tenuto le labbra sigillate sul progetto, anche se ora hanno un aggiornamento allettante per i fan.

Agatha: Coven of Chaos arriverà su Disney+ nell'inverno 2023.

Fonte: Comic Book