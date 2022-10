Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 minuti fa

Stando a quanto comunicato, in Agatha: Coven of Chaos tornerà anche Emma Caulfield Ford - che nella serie madre WandaVision ha interpretato Dottie, la vicina coinvolta nell'incantesimo di Wanda Maximoff.

Sempre parlando di ritorni, i fan si sono chiesti se nella serie TV rivedranno anche Scarlet Witch. A tal proposito è intervenuta la stessa Elizabeth Olsen, che non esclude un ritorno nei magici sobborghi di Westview:

"Farei qualsiasi cosa con Hahn. Però non apparirò nel progetto, per ora non ne ho notizie. Ma amo così tanto quella donna, è così divertente, l'intero spettacolo è stato pieno di gioia, è stato fantastico. Spero che il presidente e produttore dei Marvel Studios Kevin Feige stia ascoltando".

La serie spin-off di WandaVision, annunciata lo scorso anno, vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo della strega malvagia. La lavorazione è iniziata il mese successivo, con Hahn che aveva firmato un accordo generale con i Marvel Studios per tornare in più progetti, con lo spettacolo che aveva il titolo Agatha: House of Harkness. Hahn e Marvel hanno tenuto le labbra sigillate sul progetto, anche se ora hanno un aggiornamento allettante per i fan.

Pochi mesi dopo che è stato confermato che lo spettacolo era in fase di sviluppo, i Marvel Studios hanno rivelato un nuovo titolo per lo spin-off di WandaVision: la serie sarà intitolata Agatha: Coven of Chaos, e arriverà su Disney+ nell'inverno 2023.

Fonte: Deadline