Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Elizabeth Olsen è aperta alla partecipazione nell'inedita serie TV spin-off di WandaVision, Agatha: House of Harkness, in cui Kathryn Hahn riprenderà il suo ruolo e sarà la protagonista.

Per quanto riguarda la prossima comparsa di Scarlet Witch dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Olsen non esclude un ritorno nei magici sobborghi di Westview:

"Farei qualsiasi cosa con Hahn. Però non apparirò nel progetto, per ora non ne ho notizie. Ma amo così tanto quella donna, è così divertente, l'intero spettacolo è stato pieno di gioia, è stato fantastico. Spero che il presidente e produttore dei Marvel Studios Kevin Feige stia ascoltando".

Il finale di WandaVision si è concluso con la trasformazione di Wanda in Scarlet Witch, una strega destinata a distruggere il mondo con la sua magia che altera la realtà. Dopo che è stata privata dei suoi poteri e condannata a vivere il suo ruolo di "vicina ficcanaso" Agnes, Agatha avverte Wanda: "Non hai idea di cosa hai scatenato. Avrai bisogno di me".

Lo spin-off di Disney+, annunciato durante il Disney Investor Day a novembre 2021, riunisce Hahn e Jac Schaeffer, scrittore capo di WandaVision, in un accordo generale con la Disney's Marvel e 20th Television.

Fonte: Comic Book