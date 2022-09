Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo la recente apparizione in Peacemaker, la star di X-Files e Scorpion Robert Patrick è pronto a gettarsi in un nuovo progetto: l’attore è stato infatti scritturato per apparire in 1923, prossimo prequel targato Paramount+ dell’apprezzata Yellowstone.

La nuova serie TV presenterà due nuove generazioni della famiglia Dutton, che si troveranno a lottare con problematiche di ogni genere, da una rigida siccità all'illegalità, passando per il proibizionismo e la piaga del furto di bestiame; tutti hanno combattuto per sopravvivere alla Grande Depressione del Montana, che ha preceduto quella nazionale di quasi un decennio.

Patrick, che ricoprirà il ruolo dello sceriffo William MacDowell, un amico dei Dutton, si unisce al cast finora annunciato che comprende Harrison Ford, Helen Mirren, Darren Mann (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Marley Shelton (Rise), James Badge Dale, Brian Geraghty (Chicago P.D.), Julia Schlaepfer (The Politician), Michelle Randolph, Brandon Sklenar e Aminah Nieves.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che la quinta stagione di Yellowstone - di cui è stato recentemente rilasciato un breve teaser trailer - è in procinto di debuttare in America il prossimo 13 novembre.

Fonte: TVLine