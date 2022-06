Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il nuovo prequel di Yellowstone, annunciato lo scorso febbraio, sta già subendo i primi cambiamenti: l'inedito spin-off originariamente intitolato 1932 è stato ribattezzato 1923, svolgendosi quindi in nel 1923 e non più nel 1932.

Secondo la nuova descrizione ufficiale, "1923 si concentra sulle prossime due generazioni della famiglia Dutton mentre lottano per sopravvivere alla siccità storica, all'illegalità e al proibizionismo e a un'epidemia di furto di bestiame; tutti hanno combattuto sotto l'ombra della Grande Depressione del Montana, che ha preceduto quella nazionale di quasi un decennio. Lo spettacolo includerà nella narrazione anche la fine della Prima Guerra Mondiale, avvenuta nel 1918".

1923 fungerà da sequel dell'altro spin-off di Yellowstone - 1883 - che segue gli antenati della famiglia Dutton mentre si imbarcano in un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia. Il prequel di Yellowstone si presenta come un'attenta rivisitazione dell'espansione verso le regioni occidentali e uno studio intenso su una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa dell'America: il Montana.

1923 debutterà su Paramount+ a dicembre e vedrà nel suo cast Helen Mirren e Harrison Ford.

Fonte: Variety