Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il cast del secondo spin-off di Yellowstone, intitolato 1932, si è arricchito di due attori spettacolari: la vincitrice dell'Oscar Helen Mirren e il candidato all'Oscar Harrison Ford. Lo spin-off aprirà un nuovo capitolo nell'universo creato da Taylor Sheridan e seguirà una nuova generazione della famiglia Dutton.

Creato da Sheridan, Yellowstone segue le lotte della famiglia Dutton, guidata dal patriarca John Dutton (Kevin Costner), mentre cerca di mantenere il controllo sul più grande allevamento di bestiame negli Stati Uniti. Ambientato nel tempo presente, lo show è un tipo unico di western, connesso al mondo attuale anziché limitarsi a raccontare il passato. Il continuo interesse degli spettatori ha recentemente portato la Paramount+ e Sheridan a sviluppare una serie prequel, 1883, con Sam Elliot, Faith Hill e Tim McGraw.

La serie 1883 segue la prima generazione dei Dutton che marcia verso ovest per costruire il loro ranch. Ora, 1932 dovrebbe esplorare un'era diversa mentre i Dutton affrontano una siccità storica, il proibizionismo e la Grande Depressione. Nonostante i dettagli vengano tenuti nascosti, l'aggiunta di due leggende di Hollywood alla serie TV sembrerebbe un ottimo segno che il secondo spin-off non baderà a spese per raggiungere i livelli della serie originale.

Sebbene Mirren non abbia molta esperienza con i western, la star è nota per aver interpretato personaggi di spicco nei drammi storici. L'attrice ha ottenuto un Oscar come migliore attrice per la sua parte nei panni della regina Elisabetta II in The Queen e un Emmy Award come miglior attrice protagonista nella miniserie Elizabeth I. Mirren fa anche parte del franchise Fast & Furious.

Per quanto riguarda Ford, la leggenda di Hollywood sarà ricordata per sempre come Han Solo nel franchise di Star Wars, l'avventuriero archeologo Indiana Jones e il cacciatore di androidi Rick Deckard. Ford ha contribuito a definire il cinema per generazioni.

Non c'è ancora una data di uscita per 1932, ma con l'annuncio di membri del cast così importanti, non dovrebbe volerci molto per saperne di più sullo spettacolo. 1883 è stata rinnovata per una seconda stagione, ma non ha ancora iniziato la produzione.

Per quanto riguarda la quinta stagione di Yellowstone, invece, è stata rilasciata la data di uscita ufficiale.

Fonte: Collider