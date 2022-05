Yellowstone 5: svelata la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I cavalli scalciano, le mandrie sono pronte per il pascolo e le porte e i recinti del più grande e selvaggio ranch del Montana sono pronte nuovamente ad aprirsi e ad accogliere il pubblico televisivo.

Con la produzione dei nuovi episodi ufficialmente iniziata da pochi giorni, giungono nuovi aggiornamenti in merito alla finestra di lancio della quinta stagione di Yellowstone.

Stando a quanto comunicato infatti la serie TV tornerà sugli schermi americani verso la fine dell’anno corrente e precisamente il prossimo 13 novembre.

La premiere sarà inoltre seguita da uno speciale interamente dedicato a Tulsa King, il prossimo show del co-creatore del drama western, Taylor Sheridan, che vedrà in veste di protagonista Sylvester Stallone.

La quinta annata sarà la più lunga per Yellowstone, in quanto sarà composta da ben 14 episodi, che verranno però rilasciati in due tranche da sette ciascuno.

Oltre al ritorno dei volti noti dello show, come Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly (True Detective), Wes Bentley (American Horror Story) e Cole Hauser, i prossimi episodi saranno arricchiti da una maggiore presenza di Jennifer Landon e Kathryn Kelly, volti rispettivamente di Teeter e Emily, entrambe promosse a regular.

Fonte: TVLine