Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 novembre 2023

Dopo la conclusione della prima metà della stagione di Yellowstone, i fan sono rimasti in trepida attesa per la seconda parte, che ha subito significativi ritardi. Questi ritardi sono stati causati da una serie di fattori, tra cui gli scioperi di Hollywood e un conflitto dietro le quinte che coinvolge il protagonista Kevin Costner e il co-creatore Taylor Sheridan.

In un colpo di scena sorprendente, è stato rivelato che Kevin Costner non apparirà nella seconda parte della stagione 5 a causa di un conflitto con il suo progetto personale, Horizon: An American Saga. Nonostante la sua assenza, il franchise di Yellowstone continua a espandersi: Taylor Sheridan sta infatti sviluppando due nuove serie TV spin-off, 1944 e 2024, quest'ultima presumibilmente con Matthew McConaughey come protagonista.

Le riprese sono state inizialmente sospese a tempo indeterminato a luglio a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. Tuttavia, con la fine dello sciopero, è stata confermata la ripresa della produzione degli episodi finali nella tarda primavera del 2024.

Fonte: Screen Rant