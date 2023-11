Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 novembre 2023

CSB e Paramount hanno svelato la finestra di uscita degli episodi finali della quinta stagione di Yellowstone.

La seconda metà del quinto capitolo sarebbe dovuto uscire a novembre 2023, prima degli scioperi di Hollywood, ma soprattutto prima dei problemi creati dall'addio di Kevin Costner. Lo stesso attore californiano potrebbe apparire a conclusione della nuova stagione, ma la notizia non è stata confermata e le informazioni sono poco chiare e contrastanti.

Nel frattempo la produzione ha annunciato un'ulteriore espansione dell'universo narrativo con due nuovi spin-off, 1944 e 2024. La prima sarà ambientata durante gli anni finali della Seconda Guerra Mondiale, mentre la seconda avrà luogo nei tempi moderni - e potrebbe essere lo spin-off con Matthew McConaughey, in trattative per interpretare il protagonista.

Chris McCarthy, presidente di Showtime e MTV Entertainment Studios ha dichiarato:

"In cinque anni, abbiamo trasformato Yellowstone da uno show via cavo americano di successo con cinque milioni di spettatori in un franchise di successo globale con oltre 100 milioni di fan in tutto il mondo e molteplici estensioni e siamo appena all'inizio. Sulla scia del successo di 1883 e 1923, i nostri nuovi spin-off programmati porteranno il pubblico in un viaggio emozionante, nuovo e inaspettato con una narrazione complessa e avvincente che è diventata un segno distintivo del franchise e ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno culturale mondiale, grazie alla mente creativa di Sheridan".

Yellowstone è co-creato dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Taylor Sheridan (Sicario) e John Linson. I produttori esecutivi includono Costner, Linson e Sheridan.

Il ciclo conclusivo di Yellowstone andrà in onda su Paramount+ a novembre 2024. I primi 8 episodi sono andati in onda tra novembre 2022 e gennaio 2023.

Fonte: Comic Book