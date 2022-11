Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

“Quando dico che diamo tutto per questo pezzo di terra.. intendo proprio tutto”.

Uno dei successi del piccolo schermo a stelle e strisce più eclatanti è certamente quello di Yellowstone. La serie TV statunitense - che torna con la sua quinta stagione - ha collezionato 15 milioni di spettatori durante il finale del quarto capitolo.

Trama e cast

Ambientata nei tempi moderni, la storia si focalizza su John Dutton (Kevin Costner), proprietario del più grande ranch nel Montana, è minacciato da costruttori a caccia di terreni in continuo conflitto con l'adiacente parco nazionale di Yellowstone e con la locale riserva indigena. Dutton lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del suo territorio, mentre tutti hanno un solo obiettivo: conquistare il ranch. Uomo semplice, onesto e circondato dai propri affetti, Dutton dovrà vedersela nel corso delle quattro stagioni conn sanguinose faide, intrighi politici e problemi con i nativi americani.

Nella quarta stagione sono accadute degli avvenimenti importanti all’interno della famiglia protagonista. Il finale ha lasciato gli spettatori con diverse domande, che si spera troveranno risposte durante il nuovo capitolo. Jamie (Wes Bentley) ha ucciso il suo padre biologico e adesso è controllato da Beth (Kelly Reilly) e John (Costner), mentre Jimmy (Jefferson White) sembra diretto in Texas. Per quanto riguarda Kayce (Luke Grimes) e Monica (Kelsey Chow), la coppia è in attesa del secondo figlio.

Nella quinta stagione ci saranno molti cambiamenti. L’ombra di Market Equities si staglierà sempre di più sul futuro di Yellowstone, mentre John Dutton (Costner) diventerà governatore del Montana e Beth Dutton (Kelly Reilly) ricoprirà il ruolo di capo di stato maggiore.

Nel cast sono confermati i seguenti attori e personaggi:

Kevin Costner (John Dutton)

(John Dutton) Luke Grimes (Kayce Dutton)

(Kayce Dutton) Kelly Reilly (Beth Dutton)

(Beth Dutton) Wes Bentley (Jamie Dutton)

(Jamie Dutton) Cole Hauser (Rip Wheeler)

(Rip Wheeler) Kelsey Asbille (Monica Long Dutton)

(Monica Long Dutton) Brecken Merrill (Tate Dutton)

(Tate Dutton) Jefferson White (Jimmy Hurdstrom)

(Jimmy Hurdstrom) Gil Birmingham (Thomas Rainwater)

(Thomas Rainwater) Ian Bohen (Ryan)

(Ryan) Denim Richards (Colby)

(Colby) Forrie J. Smith (Lloyd Pierce)

Le new entry presenti sono: Kathryn Kelly (Emily), Jen Landon (Teeter), Orli Gottesman (Halie), Silver Linings Playbook (Jacki Weaver) e Dawn Olivieri (Sarah). Tornano inoltre l’attrice Q'orianka Kilcher, apparsa nel ruolo di Mary Palmer ne L’Alienista, come l’avvocato Angela Blue Thunder e Neal McDonough come il losco uomo d'affari locale Malcom Beck.

Produzione e curiosità

Creato da Taylor Sheridan e John Linson il western ha debuttato nel 2018 su Paramount Network. Sheridan è uno degli autori cinematografici più acclamati degli ultimi anni: dopo Sicario, ha scritto i pluripremiati thriller Hell or High Water e I segreti di Wind River.

Le aspettative erano quindi alte quando si è appreso che Sheridan stava elaborando un’opera drammatica neo-western per il piccolo schermo. Inoltre la scelta di Kevin Costner come attore principale e forza trainante non è stata casuale. Nessuno meglio di lui può essere considerato emblema della rinascita del genere western affondato da tempo. Dai suoi lavori come regista in Balla coi lupi e Terra di confine fino all'acclamata miniserie Hatfields & McCoys del 2012, l’attore californiano ha maturato una certa esperienza.

Il 3 maggio 2017 Paramount Network ordina una prima stagione composta da 10 episodi con le riprese effettuate a Park City, nello Utah. Il debutto avviene negli USA a partire dal 20 giugno 2018, mentre in Italia su Sky Atlantic dal 13 marzo 2020. La première di due ore ha avuto una media di 2,8 milioni di spettatori, diventando così il programma più visto di sempre sul canale californiano. La serie TV è stata accolta in maniera mista dalla critica. Su Rotten Tomatoes riceve il 47% delle recensioni positive con un voto medio di 5,76 su 10, mentre su Metacritic ha un punteggio di 53 su 100.

Lo show ha partecipato a vari festival con candidature che variano dal miglior western, alla miglior fotografia e colonna sonora, passando inoltre al miglior cast o performance singola. Nel 2019 al Western Heritage Awards vince il premio come miglior dramma.

Prodotto da Paramount Network, 101 Studios, Linson Entertainment, Bosque Ranch Productions e Treehouse Films, lo spettacolo vanta tra i produttori esecutivi gli stessi Sheridan e Costner insieme a John Linson, Art Linson, David C. Glasser e Bob Yari.

Yellowstone è a oggi una delle serie TV più amate, al punto che la messa in onda degli ultimi episodi della quarta stagione, ha permesso alla rete di registrare un vero e proprio boom di visualizzazioni.

Sheridan, oltre ad aver composto la stagione più lunga finora, è riuscito nella stesura di ben tre spin-off, 1883, 1923 e 6666 che ruotano intorno alle origini della famiglia Dutton.

Il trailer della stagione 5 ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni: il video è stato infatti visto ben 14.4 milioni di volte nelle prime 24 ore di disponibilità online.

Paramount+ ha inoltre dichiarato che ci sono state ben 1.7 milioni di interazioni nella prima giornata. I numeri sono quindi triplicati rispetto al trailer della quarta stagione per quanto riguarda le visualizzazioni, mentre le interazioni sono di ben sei volte superiori a quelle del video promozionale della stagione precedente. Rispetto a un anno fa, inoltre, ci sono 30.000 menzioni in più sui social media nel giorno del debutto del trailer.

Trailer e data di uscita

Gli episodi totali della nuova stagione sono 14.

I primi due episodi andranno in onda il 13 novembre negli USA, mentre Sky ha confermato che in Italia arriveranno entro l'autunno e in streaming su NOW.