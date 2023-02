Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'universo di Yellowstone continua a crescere, e a uno di questi nuovi progetti potrebbe prendere parte Matthew McConaughey: l'attore è infatti in trattative per unirsi allo Yellowverse e, anche se non si ha ancora idea sul come e sul quando, essendoci altri due spin-off in arrivo ci sono ampie opportunità per il coinvolgimento di McConaughey.

In effetti, il nativo del Texas sarebbe perfetto per un ruolo nel prossimo spin-off 6666 Ranch: è affascinante, ha il perfetto accento del sud e potrebbe vivere con indosso un cappello da cowboy; è quasi come se fosse nato con il DNA dei Dutton.

Una cosa che i fan di Yellowstone hanno riconosciuto è che Sheridan scrive personaggi per attori specifici, cosa confermata anche da Harrison Ford e Helen Mirren di 1923. Quando l'idea per la serie TV è stata presentata loro per la prima volta, non c'era una sceneggiatura da leggere: Sheridan ha semplicemente presentato una visione e una promessa di una grande storia.

La stessa cosa verrebbe sicuramente ripetuta per l'eventuale ruolo di McConaughey, di cui attualmente non c'è ancora la certezza di vederlo presto in un ranch o con il logo Dutton sul petto.

Fonte: We Got This Covered