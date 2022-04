Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Sylvester Stallone sarà il protagonista della serie TV Tulsa King, di cui Paramount+ ha svelato la prima foto.

Il famoso attore newyorkese interpreterà Dwight “Il Generale” Manfredi, un gangster che, dopo 25 anni di galera, si ritrova libero ma costretto dalla mafia a gestire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Così Dwight decide di formare un nuovo gruppo per costituire un nuovo impero criminale, in un luogo per lui totalmente sconosciuto.

Dopo i suoi personaggi del cinema più famosi quali Rocky e Rambo, Stallone potrà avere un ruolo di primo piano anche sul piccolo schermo. Inoltre, l’attore sarà anche uno dei produttori esecutivi dello show, insieme a Bob Yari, Ron Burkle e David C. Glasser.

Nel cast ci saranno anche Max Casella (La Fantastica Signora Maisel) nella parte dell’ambizioso criminale Armand Truisi che lavora per la famiglia Invernizzi. Mentre Domenick Lombardozzi sarà Charles “Chickie” Invernizzi, Vincent Piazza (Boardwalk Empire) interpreterà Vince Antonacci, braccio destro di Chickie. Infine Jay Will sarà Tyson, un laureato che nasconde la sua vera indole sotto il suo aspetto da vero duro, e sogna una vita distante dai luoghi in cui è cresciuto.

Tulsa King, co-creata da Taylor Sheridan e Terence Winter (già nel team di 1883) si sarebbe dovuta chiamare inizialmente Kansas City.

Fonte: Comic Book