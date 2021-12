Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Mentre negli Stati Uniti va in onda la quarta stagione di Yellowstone, in arrivo il 14 dicembre su Sky Q e NOW, dopo aver annunciato il cast completo della serie TV 1883, Paramount svela il nuovo trailer dello spin-off.

Creato anch'esso dalla candidata all'Oscar Taylor Sheridan, lo show western segue gli antenati della famiglia Dutton mentre si imbarcano in un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia. Il prequel di Yellowstone si presenta come un'attenta rivisitazione dell'espansione verso le regioni occidentali e uno studio intenso su una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa dell'America: il Montana.

A guidare il gruppo in viaggio è Shea Brennan (Sam Elliott). La serie TV analizzerà il suo rapporto con James Dutton (Tim McGraw) e Margaret Dutton (Faith Hill), così come i suoi modi violenti nella gestione della sua giustizia personale. Completano il cast di attori nominati all'Academy Award: Isabel May, LaMonica Garrett, Billy Bob Thornton, Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen e James Landry. Si aggiunge alla storia l'attore canadese Graham Greene (Golia), che intepreterà Aquila Maculata.

Il trailer consente ai fan di vedere le prime scene dell’atteso show, scoprendo qualche dettaglio in più sull’atmosfera.

1883 andrà in onda negli USA il 19 dicembre su Paramount+.

Fonte: Comic Book