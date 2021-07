Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 02 luglio 2021

Paramount Network ha recentemente svelato dei dettagli sulla quarta stagione di Yellowstone, come nuove aggiunge al cast e un teaser trailer che rivela il periodo di uscita. L’apprezzato drama neo-western con Kevin Costner è stato rinviato al prossimo autunno inoltrato.

I nuovi componenti del cast che si uniscono alla prossima stagione includono Jacki Weaver (Animal Kingdom) che sarà Caroline Warner, la nominata al Golden Globe e star di Covert Affair Piper Perabo, che interpreterà Summer Higgins, una manifestante esterna di Portland che si oppone alle forze di polizia finanziate dallo stato che proteggono l'agricoltura industrializzata e l'uccisione di animali. Kathryn Kelly (Nashville) che sarà Emily, un veterinario che si getta a capofitto in una relazione con un cowboy del ranch dei Dutton, infine Finn Little (Angel of Mine) interpreterà Carter.

La produzione ha annunciato anche la promozione al grado di regolare di Will Patton, visto nella terza stagione con il ruolo di Garrett Randall, il padre biologico di Jamie Dutton (Wes Bentley).

Kevin Costner è il protagonista della serie TV come John Dutton, parte della famiglia Dutton che possiede il più grande ranch di bestiame negli Stati Uniti. Lo show segue le vicende della famiglia, così come le riserve dei nativi americani confinanti e i parchi nazionali. Nel cast vedremo anche Kelly Reilly, Luke Crimes, Wes Bentley e Cole Hauser.

Intanto il creatore dello show Taylor Sheridan ha firmato un nuovo accordo di sviluppo con ViacomCBS e la rete di streaming Paramount+, mettendo in cantiere nuove serie TV.

In attesa di conoscere la data di debutto della quarta stagione su Sky Atlantic, ricordiamo che le prime tre stagioni di Yellowstore sono disponibili in streaming su NOW.

Fonte: Entertainment Weekly