Yellowstone 5: il Teaser Trailer svela una Premiere di Due Ore

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nuove tensioni e conflitti, interni ed esterni, attenderanno ancora la rude famiglia Dutton, sempre pronta a difendere con le unghie e con i denti il loro immenso e prospero ranch nel Montana.

La quinta attesa stagione di Yellowstone è ormai prossima al suo debutto e in vista dell’evento l’emittente Paramount Network ha recentemente rilasciato un brevissimo teaser trailer, informando che la premiere avrà una durata di ben 2 ore.

Malgrado non anticipi in alcun modo ciò che verrà mostrato al pubblico, il video, miscelando una musica incalzante a rapide immagini dei protagonisti principali, accompagnato da un allusivo messaggio che recita:” tutto sarà svelato”, sicuramente riuscirà a stuzzicare e coinvolgere gli animi già enormemente smaniosi dei fan.

La quarta stagione infatti si era conclusa con Beth (Kelly Reilly di Britannia), che appreso del coinvolgimento del fratello Jamie (Wes Bentley di American Horror Story) nel tentato omicidio dei componenti della loro famiglia, si è vendicata nel modo più brutale possibile, costringendolo infatti ad uccidere il padre biologico e scattandogli delle foto incriminanti per averlo in pugno.

Cosa dunque avranno preparato autori e sceneggiatori per il prossimo arco narrativo?

Per quanto riguarda i villain che ostacoleranno i protagonisti, qualche dettaglio è stato già preannunciato, ma per il resto, non resta che attendere il prossimo 13 novembre, giorno fissato per la trasmissione del primo episodio in America.

Fonte: Screen Rant