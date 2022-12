Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Inauguriamo oggi la rubrica delle migliori serie TV uscite nel 2022 secondo Mad for Series. Tratteremo, nel corso dei giorni che ci separano dalla fine di quest'anno, i dieci spettacoli che più hanno intrattenuto e colpito - e selezionarne solo dieci è stata davvero dura.

In fatto di prodotti per il piccolo schermo il 2022 non ha affatto deluso, e il primo esempio è il recente progetto di Tim Burton per Netflix, Mercoledì.

La prima stagione - ricca di easter egg e riferimenti alle numerose incarnazioni de La Famiglia Addams - è stata creata da Alfred Gough e Miles Millar ed è basata sulla contaminata, più che nota e originalissima famiglia Addams, i cui personaggi presero vita poco alla volta dalle vignette che Charles Addams pubblicò dal 1938 sul The New Yorker.

Il ruolo della protagonista è affidato a Jenna Ortega, un’attrice statunitense con origini messicane di appena vent’anni che ha vestito il suo primo ruolo nell’età dell’infanzia e che più volte si è trovata a lavorare in produzioni horror.

Oltre a regalare agli spettatori un approfondimento più che coerente di una figura di cui si è sempre saputo il minimo indispensabile e a cui non è mai stata dedicata un’operazione monografica, con questo prodotto creatori, regista, addetti ai lavori e prima attrice plasmano un carattere che gioca in un campionato molto diverso rispetto a quasi tutti i ruoli di spicco messi in scena da giovani adulti nel palinsesto seriale contemporaneo.

Ortega, che sembra nata per vestire i panni di questo iconico personaggio, porta sul piccolo schermo una bizzarra adolescente dalla mimica facciale inquietante e impeccabile, con un corpo e una gestualità adatta al registro scelto e un controllo del proprio timbro che unito al sarcasmo Addams non può che lasciare il posto a risate e stupore.

Il filo narrativo dello show è coinvolgente, originale e strutturalmente ideale. Inoltre, la dose di macabro è perfetta per tutti i gusti e per tutte le età. Non solo, ogni dettaglio ha ragione d’esistere per diventare parte di un puzzle più grande.

Per una miriade di motivi, Mercoledì è senza ombra di dubbio una delle serie TV imperdibili dell'anno!