Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Da cartoni animati a serie TV, film, produzioni teatrali e film d'animazione, La Famiglia Addams ha fatto molta strada dalla sua concezione originale come fumetto alla serie TV arrivata da poco su Netflix - piena di easter egg che fanno riferimento alle sue numerose incarnazioni. Col nome proveniente dal fumettista Charles Addams, che per primo pubblicò le vignette sul New Yorker, la famiglia Addams è l'opposto della tipica famiglia della classe media statunitense vestita di bianco e costituita da una casalinga bionda e annoiata, un marito sempre stanco del suo lavoro e dei bambini che hanno grandi aspettative ma ricevono poco sostegno emotivo.

Nonostante il loro fascino per la morte, la sofferenza e similari, la famiglia Addams si ama e si sostiene a vicenda, non è vincolata dalle tradizioni e dall'aspettativa della società. Il prodotto di Tim Burton, tuttavia, si discosta leggermente dal materiale originale, presumibilmente per aggiornare il contesto per lo spettatore moderno. Invece del dramma familiare, lo spettacolo si concentra sul raggiungimento della maggiore età di Mercoledì, dimenticando il focus del rapporto coi suoi genitori per darle un arco narrativo legato alla rivendicazione della sua autonomia. Inoltre, a Mercoledì e ai suoi coetanei vengono dati dei superpoteri. Nonostante le discrepanze tra la serie TV e i film originali, Mercoledì continua a collegarsi ai prodotti meno recenti.

"Ci sono easter egg di Tim Burton, easter egg de La Famiglia Addams e ci sono indizi sul mistero dello spettacolo", afferma lo scenografo Mark Scruton. "Abbiamo cercato di fornire piccoli indizi sul corso della trama, persino stampando cose sulla carta da parati delle varie stanze".

Nel caso in cui non vi foste accorti di queste piccole chicche, ecco quelle che abbiamo trovato (e chissà quante altre non abbiamo ancora scoperto)!

L'origine del nome Mercoledì

Partendo dal presupposto che in principio tutti i personaggi della famiglia Addams non avevano nomi, il titolo dell'episodio 1x01 di Mercoledì è un primo easter egg che si collega a ciò che ispirò Charles Addams per il nome dell'adolescente quando i suoi personaggi senza nome dovevano essere adattati per la televisione. In linea con il suo carattere macabro, il nome di Mercoledì deriva da una filastrocca - come spiega Morticia stessa durante lo spettacolo. Stampato per la prima volta nel 1838, il poema di uno scrittore anonimo recita quanto segue:

"Chi nasce di lunedì ha un bel viso,

chi nasce di martedì è pieno di grazia,

chi nasce di mercoledì è immensamente triste,

chi nasce di giovedì deve fare molta strada,

chi nasce di venerdì è amorevole e generoso,

chi nasce di sabato lavora sodo per vivere,

e chi nasce di domenica è bello e allegro, buono e spensierato".

I Gargoyle

Il primo easter egg alla Nevermore arriva subito dopo essere entrati nelle sue sale. Come ogni scuola, anche questa ha le sue "fazioni", e la sua architettura le riflette. "Tutti i gargoyle li hanno progettati per rappresentare i diversi gruppi all'interno della scuola", spiega Scruton. "Quindi ci sono vampiri, gorgoni e sirene".

L'albero genealogico degli Addams

Con una serie di personaggi iconici come gli Addams, come potevano mancare alcune allusioni alla loro storia familiare? "Abbiamo inserito piccoli riferimenti", afferma Scruton. "Quindi abbiamo passato diverso tempo a cercare di procurarci l'orso gigante dell'ufficio di Larissa, che fa riferimento allo show televisivo degli anni '60". E quando Mercoledì scopre una biblioteca top secret nelle profondità della Nevermore, c'è ancora altro da esplorare. Gli spettatori più attenti, per esempio, potrebbero aver trovato qualche dettaglio in più, come un quadro di Cugino Itt.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

I soprammobili della Weems

Sì, anche i più devoti e accaniti fan di Burton potrebbero aver avuto difficoltà nell'individuare questa citazione. A tal proposito è intervenuto Mark Scruton, che ha spiegato il subdolo riferimento alla pellicola del 1988: “Nell'ufficio della Weems c'è una piccola testa che fa riferimento a Beetlejuice".

Tra i vari soprammobili che decorano il suo ufficio, infatti, si può notare una familiare testolina. Questo, ovviamente, richiama il memorabile spiritello interpretato da Michael Keaton.

Snap Twice

Come sappiamo, Mercoledì scopre che la Nevermore Academy ha una società segreta. Questo, grazie alla risoluzione dell'enigma della statua di Edgar Allan: le iniziali delle risposte recitano infatti il comando "snap twice" (schiocca due volte). Ciò richiama la melodia del tema della famiglia Addams.

Il bar Weathervanes

Durante un'intervista Scruton ha rivelato che anche la caffetteria Weathervanes ha qualcosa di particolare: i classici di Tim Burton. Tutti gli oggetti in metallo appesi al muro sono stati disegnati dallo stesso Scruton in riferimento ad altri film di Burton: un cavaliere senza testa (da Il Mistero di Sleepy Hollow) e il cappello di Willy Wonka.

Il Pilgrim World

Mercoledì odia tutto ciò che riguarda i pellegrini e il colonialismo. Quando viene trasferita alla Nevermore, scopre che il parco divertimenti più vicino è il Pilgrim World.

Il parco a tema fa un cenno al film La Famiglia Addams 2, dove Mercoledì e suo fratello Pugsley vengono mandati al Campo Chippewa - un posto che nessuno dei due può sopportare, in particolare Mercoledì, la quale dà il meglio di sé rovinando la festa del Ringraziamento.

Pugsley, le corde e la mela

La prima volta che il pubblico incontra Pugsley nel film, ha una mela in bocca ed è legato mentre Mercoledì è intenta a lanciargli una freccia con una balestra creata da lei stessa.

Nel primo episodio della serie TV vediamo Pugsley nella stessa situazione: legato e con una mela in bocca dentro l'armadietto della sorella.

Tiro con l'arco

Un altro (sottilissimo) cenno a La Famiglia Addams 2 arriva quando Mercoledì prende in mano un arco. Nel film di Barry Sonnenfeld, Pugsley e Mercoledì mostrano le loro abilità nel tiro con l'arco. Mentre la sorella legge una lettera di zio Fester, il fratello abbatte un'aquila.

I dettagli tratti dalle illustrazioni di Charles Addams

L'albero genealogico della famiglia Addams si estende molto più indietro rispetto alle classiche serie televisive e ai film degli anni '90, ovviamente. Ma questo non ha spaventato il team di progettazione della produzione, che è andato dritto alla fonte: i fumetti originali di Charles Addams.

"Ovviamente abbiamo guardato le illustrazioni di Charles Addams e ho tirato fuori un sacco di cose che abbiamo inserito in Jericho", racconta Scruton, riferendosi al sobborgo. “Quindi molte delle vetrine di Jericho citano piccoli momenti del materiale di Charles Addams. C'è un fioraio, un calzolaio e un negozio dell'usato che penso siano molto presenti in alcune di quelle edizioni".

Altri riferimenti ai prodotti di Tim Burton

Il regista di Mercoledì Tim Burton ha fornito un'ultima opportunità agli art designer di creare alcuni riferimenti astuti. "A volte sottile, a volte piuttosto schietto", osserva Scruton con una risata. “Nel negozio di tassidermia Uriah's Heap, ci sono dei topolini che ricordano alcuni dei film di Tim (c'è anche una versione roditore di Freddy Krueger".

Burton, da parte sua, ha approvato tutti i riferimenti - quando li ha individuati:

"Un sacco di riferimenti più sottili che abbiamo inserito e speravamo che non se ne accorgesse", ricorda Scruton. "Ne ha trovati la maggior parte ed è andato tutto bene".

Ritorno alle origini

Prima che Ortega assumesse il ruolo di Mercoledì Addams per lo show di Netflix, ben 9 attrici hanno interpretato (o doppiato) questo personaggio. Christina Ricci, in particolare, ha creato l'immagine più iconica sullo schermo della bambina gotica. Protagonista per la prima volta come Mercoledì nel film originale del 1991 e nel suo sequel del 1993, dopo 19 anni Christina Ricci si è ricongiunta all'universo della famiglia Addams. Christina interpreta il ruolo di Marilyn Thornhill, insegnante e sorvegliante del dormitorio Orphelia Hall, dove vive Mercoledì. La Thornill è la prima e unica insegnante "normale" a unirsi allo staff della Nevermore Academy nell'intera storia della scuola; è amichevole, timida e riservata, ma nasconde un sinistro segreto sul suo passato che nessuno a scuola o nella città conosce.

Il dormitorio Ophelia Hall

Come Cugino Itt, anche altri personaggi secondari della famiglia Addams fanno apparizioni ufficiali (e non) nello spettacolo - come il membro della famiglia preferito di Mercoledì, lo zio Fester. Anche se non si vede nemmeno per un frame, sentiamo parlare anche della sorella di Morticia e zia di Mercoledì che abbiamo conosciuto nella serie TV originale del 1964, Ophelia Frump. Nonostante non venga menzionata chiaramente da nessuno dei personaggi dello spettacolo di Netflix, gli scrittori hanno deciso di chiamare il dormitorio di Mercoledì come sua zia.

Riferimenti bonus

Una menzione d'onore va all'omaggio a Carrie - Lo Sguardo di Satana, film del 1976 tratto dal primo e omonimo romanzo di Stephen King pubblicato nel 1974. La scena del ballo dell'episodio, durante la quale dagli irrigatori antincendio esce del sangue, è infatti un chiarissimo riferimento alla scena più iconica del film di De Palma. A confermare ulteriormente la citazione è proprio la battuta di Mercoledì, che leccandosi un dito afferma insoddisfatta: "Non hanno trovato nemmeno del vero sangue di maiale, è solamente vernice". Questa è una palese allusione alla pellicola del '76, in cui su Carrie è stato versato un secchio di sangue di maiale.

Un altro dettaglio nel pittoresco villaggio a cui prestare attenzione? La porta a vetri dell'ufficio della terapista di Mercoledì, in cui sono scritti i nomi degli showrunner Miles Millar e Alfred Gough.

In attesa di aggiornamenti sul futuro di Mercoledì, vi riproponiamo la nostra recensione della prima stagione.