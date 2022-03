Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Le recenti foto dal set della quarta stagione di You rivelano il ritorno di Tati Gabrielle nei panni di Marienne al fianco di Joe Goldberg di Penn Badgley.

La terza stagione ha continuato la relazione di Joe con Love Quinn (Victoria Pedretti) dopo la seconda, ma la vita suburbana che hanno iniziato insieme alla fine lo ha portato a sviluppare una relazione romantica con Marienne Bellamy, una bibliotecaria che condivideva il suo amore per la letteratura.

Le riprese del prossimo capitolo di You sono iniziate da poco, e la prima serie di foto mostra Penn Badgley di nuovo in azione nei panni di Joe Goldberg, ma hanno anche rivelato il primo sguardo al ritorno di Gabrielle nei panni di Marienne. Ha un aspetto molto diverso rispetto all'ultima volta che gli spettatori l'hanno vista.

In un'intervista Tati Gabrielle ha parlato di ciò che vorrebbe vedere per il suo personaggio nel futuro di You, così come del suo potenziale futuro in altre stagioni dello show. In particolare, l'attrice ha dichiarato che avrebbe voluto che il suo personaggio capovolgesse la situazione su Joe, agendo invece per abbatterlo e avere un lieto fine in seguito. L'attrice ha anche spiegato come Marienne abbia già passato momenti infelici, e che vuole solo che sia felice:

"Mi piacerebbe davvero vederla sventare Joe. Da un lato, mi piacerebbe vederlo soffrire, e poi, dall'altro, mi piacerebbe vedere come potrebbe essere per Marienne avere una bella vita. Ha lottato per così tanto tempo. E sì, voglio che abbia un lieto fine".

Sebbene la prospettiva di Gabrielle per il suo personaggio sia fiduciosa, i precedenti interessi amorosi di Joe non hanno avuto un destino così felice: Guinevere Beck è stata uccisa dallo stesso Joe, e anche Love Quinn ha condiviso un destino simile - ma in un modo molto più brutale. Ora, dovremo solo sperare che non diventi l'ultima vittima di Joe.

Fonte: Screen Rant