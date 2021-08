Y: 1883 - Gli Ultimi Aggiornamenti sul Prequel di Yellowstone

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La produzione della serie TV prequel di Yellowstone dal titolo Y: 1883, ha iniziato recentemente le riprese a Fort Worth in Texas.

Il regista statunitense Taylor Sheridan dirigerà il pilot e ha scritto tutti i dieci episodi della prima stagione.

Nel frattempo il cast si arricchisce di new entry come Isabel May, che interpreterà Elsa, la figlia maggiore di John e Margaret Dutton. Il personaggio sarà molto importante all'interno della trama del nuovo show. Infatti, attraverso i suoi occhi, arriverà gran parte del percorso della famiglia che partirà dal Texas a bordo di una carovana verso un territorio ostile, ma una vita migliore in Montana, dove risiedono ora i Dutton nella serie madre. La serie TV sarà ambientata nel 1800.

Anche LaMonica Garrett si è unita al cast principale nel ruolo del braccio destro dell'agente Pinkerton, Shea Brennan (Sam Elliott).

Il budget della serie prequel costerà più di quanto è stato speso per la serie madre Yellowstone, che debutterà con la sua quarta stagione il 7 novembre. Lo show sarà un tassello ulteriore nel progetto che vede al centro Taylor Sheridan. Questa è una testimonianza della fiducia che ViacomCBS ha riposto nel regista e sceneggiatore da quando la serie TV western è diventato il prodotto più apprezzato sulla rete Paramount Network e infatti sono in sviluppo altri show.

Y: 1883 con Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, debutterà il 19 dicembre.

Fonte: Deadline