Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il prossimo autunno sarà un mese eccezionale per i fan di Yellowstone, dato che Paramount Network ha finalmente svelato le date di uscita della 4° stagione dello show e della serie TV spin-off, Y: 1883.

L'annuncio della prima e attesissima premiere è stato dato attraverso un suggestivo video, che riportiamo di seguito.

Yellowstone tornerà sul piccolo schermo a partire dal 7 novembre, mentre il nuovo show con Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, avrà inizio nell'ultima parte dell'anno, il 19 dicembre.

Ancora non abbiamo notizie sulle date italiane, anche se possiamo ipotizzare che la serie madre verrà resa disponibile da Sky sulla piattaforma di streaming NOW (che per il momento vanta i primi tre capitoli).

In attesa di nuovi aggiornamenti sui due show western, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione dedicata a tutti gli ultimi aggiornamenti.

Fonte: TVLine