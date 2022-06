Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Walker: Independence arriverà su The CW questo autunno, e la nuova serie porterà agli spettatori la storia dell'antenata di Cordell Walker, Abigail "Abby" Walker, interpretata dalla star Katherine McNamara. La serie è ambientata più di un secolo prima degli eventi di Walker e ora l'attrice nelle interviste spiega come il suo personaggio si lega alla serie attuale.

McNamara ha spietato che in Walker: Independence sarà la "bis-bis-bis-bisnonna di Cordell, quindi sono passato dall'interpretare la figlia di Stephen Amell in Arrow, alla nonna di Jared Padalecki nello spin-off".

Ha poi continuato: "Non è il western che ti aspetti. Ogni personaggio non è quello che sembra in superficie. Ha l'atmosfera e la nostalgia di un western, ma è una storia molto moderna con personaggi che stanno vivendo cose reali che sono così affascinanti".

Walker: Independence è ambientato alla fine del 1800 e segue Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Alcuni fan hanno messo in dubbio il cognome Walker, ma una notizia ha rivelato che Abby adotterà il cognome prendendolo dall nome che una tribù Apache le ha dato: "Walks in Tall Grass".

Oltre a McNamara la serie TV vedrà come protagonisti Katie FIndlay, Matt Barr, Lawrence Kao, Greg Hovanessian e Justin Johnson Cortez. Seamus Fahey ha scritto la sceneggiatura dello spin-off, condividendo il merito della storia con la showrunner di Walker Anna Fricke.

Walker: Independence debutterà in autunno su The CW.

