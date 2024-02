Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mesi dopo che l’industria di Hollywood è stata scossa dagli scioperi di WGA e SAG-AFTRA, la IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees) si sta preparando per una potenziale simile azione. Il sindacato, che rappresenta oltre 168.000 lavoratori in vari settori dell’arte, dei media e dell’intrattenimento, ha annunciato un possibile voto di autorizzazione allo sciopero. Questa mossa arriva in risposta all'imminente scadenza di due contratti di lavoro. La IATSE, che comprende più di 360 sindacati locali, ha anche lanciato siti web e avviato l'hashtag #IASOLIDARITY per preparare i suoi membri ai negoziati sull'accordo di base e l'accordo sugli standard di zona.

I negoziati inizieranno il 4 marzo, con il comitato negoziale IATSE - composto da membri sindacali dei 13 locali della West Coast Studio, esperti, personale e leader eletti - pronto a presentare le loro proposte agli Studios. Queste trattative saranno fatte con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), lo stesso organismo che ha rappresentato i principali studi cinematografici e piattaforme di streaming durante gli scioperi del 2023. L'AMPTP include pesi massimi come Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Sony, Paramount, Apple, Amazon e Netflix. Questo prossimo periodo di negoziazione è fondamentale per la IATSE, poiché cerca di garantire condizioni favorevoli per i suoi numerosi membri prima che scadano i contratti attuali.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

"Il comitato negoziale non è interessato a prolungare questo accordo oltre la scadenza del 31 luglio", afferma nella tabella di marcia il comitato negoziale dell'Unione. "A seconda dello stato dei negoziati in questo periodo, ci sarà un voto di autorizzazione allo sciopero o un voto di ratifica".

Se non viene raggiunto un nuovo accordo, il comitato negoziale IATSE può quindi richiedere un voto di autorizzazione allo sciopero. Una volta raggiunto un accordo provvisorio con l’AMPTP, i membri voteranno per ratificare l’accordo proposto, evitando un’interruzione del lavoro.

A novembre 2021 IATSE e AMPTP hanno concordato l'accordo di base e gli accordi locali di West Coast Studio per 3 anni, a partire dal 1° agosto 2021 e fino al 31 luglio 2024. Durante tale periodo, le tariffe salariali minime contrattuali sono state aumentate del 3 % a partire dal 1° agosto 2021, di un ulteriore 3% il 31 luglio 2022 e un ulteriore 3% il 30 luglio 2023.

"Niente è fuori discussione. Non rinunceremo alle nostre forze e alle nostre capacità perché gli studi cinematografici pensano di avere indebolito noi e il conto bancario di tutti perché sono stati irragionevoli per mesi e mesi", ha affermato il presidente internazionale della IATSE Matthew D. Loeb a gennaio. "I miei non si accontenteranno. La gente è stufa ed è pronta a combattere. Gli studi sarebbero sconsiderati a presumere che ci abbiano indebolito al punto da non farci scioperare".

Fonte: Comic Book