Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'attesissimo spin-off di Nancy Drew, Tom Swift, andrà su The CW martedì 31 maggio, e la rete ha recentemente offerto agli spettatori una piccola anteprima.

Tom Swift segue le avventure del suo personaggio principale, un inventore eccezionalmente brillante con risorse illimitate e ricchezza inimmaginabile che viene catapultato in un mondo di cospirazioni fantascientifiche e fenomeni inspiegabili dopo la scioccante scomparsa di suo padre. Tom si mette in viaggio alla ricerca della verità, lasciandosi alle spalle le comodità del suo solito stile di vita mentre combatte per stare un passo avanti a un gruppo deciso a fermarlo.

Tom Swift vedrà Tian Richards nel ruolo del protagonista insieme alla star di Riverdale Ashleigh Murray, che vestirà i panni del migliore amico di Tom, Zenzi. Oltre a Murray e Richards, il cast sarà composto da Marquise Vilsón (Blindspot) nel ruolo della guardia del corpo di Tom, Isaac, e April Parker Jones (Supergirl, Bel-Air) nel ruolo della mamma di Tom, Lorraine. LeVar Burton (Star Trek: The Next Generation) dà la voce a Barclay, l'IA di Tom.

Tom Swift debutterà martedì 31 maggio su The CW.

Fonte: Comic Book