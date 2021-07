Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Pochi giorni fa abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per il nuovo capitolo di The Witcher e, come se la notizia non fosse abbastanza, secondo un nuovo rapporto sembra che la scrittura della terza stagione sia già in corso d'opera. Secondo il rapporto, infatti, pare che la scrittura del nuovo lotto di episodi sia iniziata nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale.

A detta di tutti, il WitcherCon è stato un enorme successo per Netflix, CD Projekt Red e il franchise di The Witcher in generale - che continua a espandersi. Prossimamente, oltre alla seconda stagione dello show, vedremo anche il nuovo film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf che sarà rilasciato ad agosto, e The Witcher: Blood Origin, una serie prequel live-action che debutterà nel 2022.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la descrizione ufficiale della stagione 2 di The Witcher: "Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i Re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, il protagonista deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro".

La seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata su Netflix il 17 dicembre.

Fonte: Comic Book