Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dalla prima stagione di The Witcher - rilasciata ormai più di tre anni fa - una delle maggiori lamentele degli spettatori è che l'adattamento di Netflix non è abbastanza fedele al materiale originale.

Le prime due stagioni si sono prese grandi libertà con le opere di Andrzej Sapkowski, causando molta frustrazione tra i fan di lunga data. Fortunatamente, sembra che le cose potrebbero cambiare con i nuovi episodi. In un'intervista la showrunner Lauren Hissrich ha parlato infatti di come la terza stagione si adatterà maggiormente al romanzo Time of Contempt:

"Ciò che è così interessante è che la stagione 3, per me, è la cosa più fedele ai libri che abbiamo mai fatto. Ovviamente, non possiamo fare ogni pagina, ma Time of Contempt ci ha dato così tanti grandi eventi d'azione, punti della trama, momenti decisivi del personaggio, enormi rivelazioni di un grande male. C'è così tanto da fare che siamo riusciti a rimanere davvero molto vicino ai libri".

La stagione 3 di The Witcher sarà l'ultima di Henry Cavill, con l'attore Liam Hemsworth pronto ad assumere il ruolo da protagonista nella stagione 4.

Fonte: Comic Book