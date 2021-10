Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La seconda stagione di The Witcher è ormai alle porte e, mentre Netflix continua a rimarcare l’appuntamento nella mente del suo pubblico, con la recente pubblicazione dei poster dedicati a Yennefer e Ciri, i fan sono consapevoli che le avventure di Geralt sono ancora ben lontane dalla conclusione.

Lo show infatti ha già ricevuto il semaforo verde per un terzo ciclo di episodi e, stando ad alcune voci, l’inizio della produzione potrebbe non essere così distante: il sito Redanian Inteliggence avrebbe infatti indicato la finestra dei primi tre mesi del 2022 come possibile avvio delle riprese.

Naturalmente si tratta di rumours, non ancora convalidati, oltre al fatto che nel periodo che stiamo vivendo, nulla è certo e qualunque programma, sicuro o meno, può essere modificato in qualsiasi momento.

Se la notizia dovesse però rivelarsi fondata, è molto probabile che, contando anche la fase di post-produzione, i nuovi episodi potrebbero giungere non prima del 2023.

In attesa di una conferma o smentita, vi ricordiamo che la seconda stagione verrà rilasciata nel catalogo del servizio streaming di Netflix il prossimo 17 dicembre.

Fonte: Comic Book