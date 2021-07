Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

I social media manager del videogioco e della serie TV The Witcher hanno voluto dare il buongiorno - o, il buon pomeriggio, in Italia - ai loro fan con dei post su Twitter tanto interessanti quanto criptici.

"Hey, @WitcherNetflix, sei libero il 9 luglio"? Recita così il messaggio pubblicato poco fa dall'account @witchergame.

Non è tardata ad arrivare la risposta dall'account ufficiale della serie TV Netflix, che coinvolge anche CD PROJEKT RED, la società produttrice del videogioco: "Ciao, @CDPROJEKTRED! Certo - vi va di vederci"?

Tutto molto interessante, e sicuramente i fan sarebbero ben felici di tenersi liberi per tale data. Ma per cosa?

Sì tratta di un annuncio relativo a The Witcher: Nightmare of the Wolf, oppure della tanto attesa data di uscita della 2° stagione della serie TV Netflix?

Sembra un po' troppo presto per il rilascio dei nuovi episodi, considerando che The Witcher è attualmente in post produzione. Però il 9 luglio potrebbe essere annunciata la premiere, oppure potremmo mettere le mani sul primo teaser. E se fosse un annuncio relativo a Blood Origin, l'atteso spin-off?

Non resta che attendere per saperne di più. Nell'attesa, riportiamo di seguito i tweet pubblicati: via con le ipotesi!

Hi, @CDPROJEKTRED! Sure - want to meet up? — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Fonte: Comic Book