Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo due tentativi (Supernatural:Bloodlines e Wayward Sisters) andati a vuoto, sembra che finalmente l’amata e longeva serie di Supernatural avrà il suo agognato spin-off, The Winchesters, che ha recentemente ricevuto un ordine ufficiale per la produzione di una prima stagione.

Lo show, che vedrà Jensen Ackles (Soldier Boy nell’imminente terza annata di The Boys) tornare nei panni di Dean Winchester in qualità di narratore degli eventi, narrerà la storia d’amore dei genitori del cacciatore, John e Mary, interpretati rispettivamente da Drake Rodger e Meg Donnelly, mostrando come abbiano messo in gioco ogni cosa per salvare il mondo e il loro rapporto.

In una recente intervista, Ackles, che funge anche da produttore esecutivo, ha voluto stuzzicare i fan, alludendo alla possibilità di vedere durante gli episodi qualche vecchio personaggio della serie madre, o comunque una sua versione più giovanile.

“La cosa grandiosa di questo mondo è che tutto può succedere” - ha così dichiarato l’attore – “Abbiamo un’infinità di modi per riportare in vita i personaggi preferiti dai fan e gli attori che ne hanno ricoperto il ruolo. Potremmo anche mostrarli in una forma più giovanile”.

Non resta quindi che attendere il debutto della serie, previsto per quest’autunno, e vedere se e quali personaggi dell’universo di Supernatural troveranno i due protagonisti lungo il loro cammino.

Fonte: Comic Book