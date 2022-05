Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

The CW ha rilasciato il trailer e il poster di The Winchesters, l'inedita serie TV spin-off di Supernatural. Lo show racconterà di come i futuri John e Mary Winchester si sono incontrati e come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero.

La serie vedrà come protagonista Drake Rodger nei panni di John e Meg Donnelly sarà invece Mary. Il cast includerà anche Bianca Kajlich nei panni della madre di John e Jensen Ackles riprenderà il ruolo di Dean Winchester come narratore e sarà produttore esecutivo della serie.

Secondo Ackles, il canone che è già stato stabilito con John e Mary in Supernatural, in particolare il loro lignaggio come membri degli Uomini di Lettere, sarà maggiormente trattato in The Winchesters:

"Ad essere onesti, all’inizio non ero sicuro di poterlo fare, c’è voluto un incontro tra me e lo sceneggiatore Robbie Thompson, in cui abbiamo deciso di non seguire una linea retta per collegare i due prodotti, non sarebbe stato divertente, ma noioso. Questa è una storia semplice. Se colleghiamo quei punti in un modo sovrannaturale molto più folle e inaspettato, allora abbiamo una serie di cui vale la pena. Quindi è quello che abbiamo fatto".

Non è ancora stata rilasciata una data precisa, ma lo show debutterà in autunno su The CW.

