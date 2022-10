Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre la seconda stagione di The White Lotus è in arrivo, lo sceneggiatore e produttore Mike White ha già alcune idee per un potenziale successivo capitolo.

In una recente intervista White ha anticipato alcune potenziali idee per il casting e per la location della terza stagione:

"Se dovesse essere confermata penso che sarebbe divertente andare in un altro continente. Abbiamo girato in Europa, forse in Asia sarebbe qualcosa di davvero folle".

L'attore e regista californiano ha inoltre parlato del cast affermando:

"Jennifer Coolidge potrebbe esserci anche per una futura stagione. Lei è mia amica e tutti l’hanno amata nella prima stagione. E ho pensato ‘Non posso andare in Italia senza Jennifer’. E forse è ancora così.Ci sono così tanti attori con cui abbiamo lavorato fino a questo momento, bisogna semplicemente vedere chi è disponibile".

Mike White teases ideas for #TheWhiteLotus Season 3 pic.twitter.com/6qPZz9pqPj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 21, 2022

Originariamente pensata come una miniserie in sei parti, lo show statunitense ha debuttato a luglio del 2021, ottenendo il plauso della critica, conquistando venti Emmy e diventando uno dei programmi più visti su HBO.

La seconda stagione, intitolata The White Lotus: Sicilia, sarà rilasciata il 20 ottobre negli USA. Non si conosce ancora la data di uscita in Italia.

Fonte: Deadline