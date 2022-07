The White Lotus 2: Interessanti Dettagli sulla Nuova Stagione

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il thriller di successo della HBO, The White Lotus, era inizialmente destinato a essere una serie limitata, che seguiva la vita selvaggia degli ospiti di un costoso resort. Tuttavia, la serie di Mike White è diventata un tale successo che la HBO la sta trasformando in un’antologia, con una seconda stagione ambientata in Europa e con un cast completamente nuovo.

L’unica star che ritornerà è Jennifer Coolidge che riprenderà il ruolo di Tanya. Martedì mattina, l’attrice ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro nella serie, così come molti dei suoi co-protagonisti.

Parlando della nuova stagione, ha anticipato qualcosa di inaspettato, ovvero che la seconda stagione non sarà affatto come la prima:

“White Lotus: Sicily è completamente diverso, quasi come un altro show", ha spiegato la Coolidge. "È ancora più complicato del primo".

La serie si svolgerà in un resort in Italia e racconterà una storia completamente diversa. Alla Coolidge, nella nuova stagione di The White Lotus, si aggiungono le new entry Aubrey Plaza, Michael Imperioli, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander e Haley Lu Richardson.

Il creatore della serie Mike White ha scritto e diretto tutti e sei gli episodi della prima stagione e farà lo stesso per la seconda; David Bernard e Nick Hall si sono uniti a lui come produttori esecutivi.

"Mike ha realizzato ancora una volta uno show HBO per eccellenza, che sta facendo parlare di sé", ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della HBO. "Eravamo entusiasti di sapere dove volesse andare dopo aver chiuso questo epico capitolo alle Hawaii e non vediamo l'ora di continuare a seguirlo ovunque ci porti".

La prima stagione di The White Lotus è disponibile su NOW.

Fonte: Comic Book