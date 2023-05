Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il franchise di successo The Walking Dead sta tornando con un nuovo ciclo di spin-off, il primo fra tutti è The Walking Dead: Dead City.

Nelle scorse ore la rete americana AMC ha condiviso il trailer ufficiale della serie TV con protagonisti i due anti-eroi più discussi e amati di questo universo narrativo: Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan).

La coppia viaggerà in una Manhattan post-apocalittica, ormai da anni completamente isolata dalla terraferma. La città in rovina è popolata da zombie e da sopravvissuti che hanno trasformato New York in un mondo di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

Nel cast saranno presenti anche Gaius Charles, Zeljko Ivanek, Mahina Napoleon e Michael Anthony.

A supervisionare anche questa produzione è ancora una volta Scott M. Gimple, mentre lo showrunner è Eli Jorne - già sceneggiatore e produttore di molte stagioni della serie madre. Durante il WonderCon di San Francisco, Jorne ha condiviso qualche particolare sulla trama e sui personaggi della storia.

The Walking Dead: Dead City debutterà con 6 episodi negli USA a partire dal 18 giugno, mentre la data italiana non è stata ancora annunciata.

Entro la fine del 2023 arriverà anche The Walking Dead: Daryl Dixon, il nuovo spin-off che seguirà le vicende del personaggio interpretato da Norman Reedus mentre viaggia verso la Francia.

Fonte: Deadline