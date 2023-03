Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo l’annuncio della data di uscita e la pubblicazione del primo teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, lo showrunner Eli Jorne e il cast hanno rivelato nuovi dettagli sul primo spin-off di The Walking Dead che vedrà la luce.

Durante il WonderCon di San Francisco, Jorne ha condiviso qualche particolare focalizzandosi sui personaggi della storia:

"C’è un personaggio chiamato Il Croato di cui sentirete parlare molto presto all’interno della serie e, come Maggie spiega fin dall’inizio, è la persona che ha preso suo figlio. Non so cosa voglio dire di più su di lui, ma è un’aggiunta realmente entusiasmante all’universo di The Walking Dead, o almeno penso che lo sia".

A vestirne i panni sarà Zeljko Ivanek (Damages), mentre Gaius Charles (Grey's Anatomy) sarà lo sceriffo Perlie Armstrong, descritto come un devoto uomo di famiglia che diventa spietato per fare giustizia. Armstrong si occupa di far rispettare le leggi a New Babylon e potrebbe avere a che fare con Negan (Jeffrey Dean Morgan), in passato leader dei Salvatori.

La protagonista LaurenCohan (Maggie), è intervenuta parlando dello strano duo composto da lei e Negan:

"Sicuramente è interessante la loro connessione, c’è un trauma irrisolto ancora in sospeso tra Maggie e Negan. In Dead City ci chiediamo davvero: 'Cosa li convincerà ad andare avanti?' E più che ogni altra cosa, c’è qualcosa che ci forza a intraprendere insieme questa missione. La tensione e certe cose impossibili da rimuovere sono ancora molto presenti. Li abbiamo visti incrociarsi così tante volte, ma ora è come se fossero intrappolati in un tunnel, costretti ad affrontare cose dalle quali sono fuggiti fino a quel momento, o meglio, cose da cui Maggie è fuggita e che Negan con la sua presenza riporta a galla. È un esercizio di intimità con la persona peggiore possibile".

Un'altra componente importante della serie TV sarà il figlio di Maggie, Hershel, che avrà 12 anni circa. Il ruolo è stato affidato all’attore sedicenne Logan Kim (Ghostbusters: Afterlife) che verrà rapito dal villain Il Croato. Quindi Maggie e Negan saranno costretti a collaborare in questa missione per salvare Hershel.

Nel cast sono presenti anche Mahina Napoleon come Ginny, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) nel ruolo di Tommaso, Trey Santiago-Hudson (New Amsterdam) in quello di Jano e Michael Anthony (Dion) in quello di Luther.

The Walking Dead: Dead City sarà composta da 6 episodi e debutterà in America domenica 18 giugno su AMC e AMC+.

Non è ancora nota la data di debutto in Italia.

Fonte: Comic Book