Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Nelle scorse ore la rete americana AMC ha condiviso un nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, l’atteso spin-off di The Walking Dead.

La breve clip mostra scene inedite di Negan (Jeffrey Dean Morgan), la cattura di Hershel Rhee - il figlio di Maggie (Lauren Cohan) - e l’apparizione di una creatura mostruosa in una New York da tempo isolata dalla terraferma. La metropoli è devastata non solo dagli zombie ma anche da abitanti che seminano il terrore.

Dopo la narrazione passata ambientata nelle zone rurali della Georgia, della Virginia e dell’Ohio, Morgan ha dichiarato che girare in una città è stato ancora più divertente:

“Stiamo uscendo dai boschi per andare a New York, il che è stato davvero esilarante. Descriverei Dead City come un nuovo tipo di pericolo”.

Non si conoscono ancora i dettagli di questa nuova serie TV dove si ritrovano uniti due personaggi dal passato e dai trascorsi estremamente difficili, accomunati da questa nuova avventura ancora tutta da scoprire.

L’attore statunitense, noto anche per i ruoli di Denny Duquette in Grey's Anatomy e John Winchester in Supernatural, ha parlato del nuovo progetto:

"Questo spin-off avrà luogo un paio di anni dopo il finale di The Walking Dead, ed ecco il problema con quei due anni: non vediamo cosa succede a questi personaggi. Quando mi hanno proposto per la prima volta l'idea ho pensato che fosse folle, come probabilmente è accaduto a voi. Come mettiamo insieme questi due personaggi? Si parlava molto di spin-off e di come li avrebbero realizzati. Stavano parlando con me e Lauren della possibilità di realizzarne uno con al centro i nostri protagonisti".

Durante la convention del Comic-Con di New York è stato annunciato il periodo di uscita di Dead City, fissato ufficialmente per il prossimo aprile.

Nel corso del 2023, AMC presenterà altri due spin-off: The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Summit con Rick e Michonne.

Fonte: Screen Rant