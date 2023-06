Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Il secondo spin-off in uscita dell'universo di The Walking Dead dopo The Walking Dead: Dead City sarà quello su Daryl Dixon, di cui AMC ha rilasciato il primo teaser.

La serie TV, incentrata su uno dei personaggi più amati dal fan interpretato nuovamente da Norman Reedus, porta per la prima volta l'apocalisse zombie fuori dagli Stati Uniti: in Francia. La clip svela come il protagonista arriverà al largo della costa di Washington.

Creato dalla showrunner Angela Kang con il produttore esecutivo Scott M. Gimple, lo spettacolo vede Daryl affrontare un livello completamente nuovo di battaglia per la sopravvivenza. Il protagonista incontrerà Isabelle (Clémence Poésy), componente di un gruppo religioso progressista, che si unirà a lui in un viaggio attraverso la terra francese.

Il resto del cast include Anne Charrier nel ruolo di Genet, Eriq Ebanouey come Fallou, Laika Blanc Francard come Sylvie, Romain Levi interpreterà Codron e Louis Puech Scigliuzzi sarà Laurent. Non ci sarà invece Melissa McBride, l'interprete di Carol - in un primo momento coinvolta - ha abbandonato il progetto dopo aver appreso che sarebbe stato prodotto all'estero.

Secondo la sinossi ufficiale, "Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale".

The Walking Dead: Daryl Dixon sarà presentata in anteprima questo autunno su AMC e AMC+.

Fonte: Comic Book