Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 48 minuti fa

Lo spin-off di The Walking Dead che avrebbe dovuto essere incentrato sulla coppia formata da Daryl e Carol, che in cui Melissa McBride avrebbe figurato come co-protagonista, seguirà ora il cacciatore come unico mattatore, anche se non sarà del tutto solo.

Norman Reedus, in una recente intervista, ha chiarito la situazione, anticipando anche dei dettagli sullo spin-off:

"Sarò io da solo, impegnato in questa missione. Alcuni volti conosciuti faranno ritorno più avanti e, probabilmente, incontrerò altri personaggi scomparsi".

Reedus ha così continuato: "Ma lo spin-off sarà totalmente diverso da The Walking Dead. Se ripensate alla mia storia, ho combattuto senza pause. Non ho mai avuto l’occasione di fare cose belle, se trovo qualcosa mi viene tolta. Tutto quello che faccio è piangere, urlare e lottare, e questo ti fa diventare esausto. Quindi voglio vedere qualcosa di diverso. Automaticamente la geografia sarà diversa, l'atmosfera sarà diversa. Le persone saranno diverse e forse non capirò neanche cosa vogliono dire, perché il mio personaggio non parla lingue diverse".

Creato da Angela Kang e Scott Gimple, lo spin-off debutterà nel 2023 su AMC. Prossimamente inizieranno le riprese sul set.

Fonte: Comic Book