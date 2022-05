Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Malgrado l’inaspettata uscita di scena della co-protagonista Melissa McBride, lo spin-off di The Walking Dead incentrato sulla coppia formata da Daryl e Carol sembra verrà comunque realizzato, ma vedrà l’abile cacciatore come unico mattatore, anche se forse non sarà del tutto solo.

Proprio Norman Reedus, interprete del personaggio, è infatti recentemente intervenuto in merito al progetto, stuzzicando i fan sulla possibilità di poter rivedere qualche volto noto della serie madre che non si vedeva sul piccolo schermo da un po’ di tempo.

“Stavo per iniziare a fare lo spin-off insieme a Melissa, ma lei voleva prendersi una pausa e se la merita sicuramente” - ha così dichiarato l’attore – “Nel frattempo mi hanno detto 'Ehi, vuoi andare in missione mentre lei si prende un po' di tempo?' e io ho risposto ‘Eccome, ci vado in missione’. Quindi andrò in Europa per affrontare quest’impresa”.

In seguito ha continuato, affermando che: “Ci sono alcuni dei nostri personaggi che si sono persi e forse ne incontrerò uno o due”.

Effettivamente il destino di un paio di protagonisti dello show è ancora avvolto nel mistero, come ad esempio Rick Grimes (Andrew Lincoln), salvato da Jadis (Pollyanna McIntosh) e trasportato presso l’organizzazione CRM apparsa in The Walking Dead: World Beyond, o Michonne (Danai Gurira), separatasi dal resto del gruppo proprio per seguire le tracce dell’amato scomparso.

Per sapere chi ritroverà Daryl sul suo cammino, non resta che attendere il debutto dello show, le cui riprese dovrebbero svolgersi in Europa durante l’estate.

Fonte: Comic Book