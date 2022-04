Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Doccia gelata per tutti i fan di The Walking Dead, che hanno ricevuto una notizia inaspettata e a dir poco incredibile: è stato infatti annunciato che Melissa McBride, interprete di Carol Peletier, non prenderà più parte all’annunciato spin-off dedicato al suo personaggio e Daryl (Norman Reedus).

Stando a quanto comunicato, sembra che la motivazione sia legata al fatto che, rispetto alla serie madre le cui riprese si sono tenute da sempre ad Atlanta, in Georgia, il sequel dedicato all’indissolubile coppia di amici sarà girato invece in Europa.

“Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari dell’universo di The Walking Dead” - hanno così dichiarato alla AMC, il network legato ai prodotti del franchise - “Purtroppo, la sua partecipazione all’annunciato spin-off, incentrato sui personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier e che sarà ambientato e girato in Europa quest'estate e presentato in anteprima il prossimo anno, non è più possibile. Il trasferimento all’estero è infatti logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan rimarranno delusi da questa notizia, ma l’universo di The Walking Dead continuerà a crescere ed espandersi in modi davvero interessanti e speriamo vivamente di rivedere Carol nel prossimo futuro”.

Lo spin-off, che dovrebbe debuttare nel corso del 2023, seguirà quindi solo le vicende dell’amato Daryl, prendendo probabilmente piede dalla conclusione degli scontri con la comunità del Commonwealth.

Fonte: Comic Book