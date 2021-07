Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 giugno 2021

Mentre Fear The Walking Dead ha da poco salutato il suo pubblico con la trasmissione del sesto season finale, l’attenzione dei fan dell’universo tratto dal fumetto di Robert Kirkman è ora totalmente proiettata verso i nuovi episodi della serie madre.

L’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead debutterà infatti a breve e stando alle parole di Scott Gimple, supervisore ai contenuti del franchise, si preannuncia decisamente intensa e dark.

Per ingannare l’attesa e favorire un recap del lungo viaggio intrapreso, la rete televisiva AMC ha inoltre annunciato la messa in onda, a partire dal 15 luglio, di The Walking Dead: Origins, una serie di quattro appuntamenti speciali che ripercorreranno la storia di alcuni dei protagonisti più amati dello show.

Nel frattempo, dopo le recenti foto pubblicate online, sono spuntate altre nuove immagini che offrono un primo sguardo delle prossime puntate.

Gli scatti puntano i riflettori su separati gruppi di personaggi, fra cui quello guidato da Eugene (Josh McDermitt), ancora nelle mani della misteriosa comunità del Commonwealth, di cui gli spettatori hanno già avuto un breve assaggio, ma che verrà maggiormente esplorata proprio nell’undicesima stagione.

La premiere verrà trasmessa in America il 22 agosto, e il giorno successivo in Italia.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book