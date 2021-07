Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 giugno 2021

Dopo aver annunciato The Walking Dead: Origins, quattro speciali appuntamenti che ripercorreranno, fra interviste e video, il percorso intrapreso dai protagonisti più amati, finalmente giungono online le prime foto ufficiali dell’attesa ultima stagione dello show tratto dal fumetto di Robert Kirkman.

Gli scatti ritraggono Carol (Mellisa McBride), Maggie (Lauren Cohan, vista in Whiskey Cavalier), Lydia (Cassady McClincy), Rosita (Christian Serratos) e Negan (Jeffrey Dean Morgan, apparso in Supernatural) impegnati in scontri, in solitaria o in gruppo, con gli onnipresenti vaganti.

Sembra quindi che, dopo gli ultimi sei episodi, aggiunti in fase successiva alla decima annata, dal carattere estremamente intimistico, l’azione e la suspense torneranno ad essere una parte essenziale della serie.

Lo stesso Scott Gimple, supervisore ai contenuti del franchise, ha anticipato in un'intervista che ci si potrebbe aspettare davvero di tutto: “Il primo episodio è pazzesco. Non vedo l'ora che la gente lo veda. È grande. È molto, molto grande. Non voglio dire troppo, ma è qualcosa che non abbiamo mai visto nello show”.

Le sue parole trovano conferma in quelle della showrunner Angela Kang, che aveva a suo tempo dichiarato: “Dopo i sei episodi aggiunti alla decima stagione, che si concentravano sui personaggi e su storie più piccole, siamo entusiasti di dare il via all’undicesima annata più grande di sempre”.

L’hype è ormai alle stelle e il tempo di attesa si assottiglia sempre più, concludendosi definitivamente il prossimo 22 agosto, giorno del debutto della premiere.

The first look at season 11. #TWD pic.twitter.com/ZGYJ3oS1Pn — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) June 11, 2021

