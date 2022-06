Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Lo scorso 22 giugno su Netflix è arrivata la terza stagione della serie TV The Umbrella Academy, e negli ultimi giorni si è già parlato di una possibile quarta stagione.

Recentemente, l'ideatore Steve Blackman ha svelato uno dei momenti salienti di questo capitolo e ha condiviso la volontà di sviluppare dei nuovi episodi:

"Il ballo di fine anno è uno dei momenti più divertenti dei nuovi episodi. Diego è un grande ballerino e così mi sono lasciato influenzare. Abbiamo iniziato a insegnare la danza su Zoom. Avevamo un coreografo meraviglioso che lavorava con loro, e si esercitavano a casa, e poi in una struttura con maschere e scudi addosso. Sono orgoglioso di dire che sono proprio loro che ballano. Hanno passato mesi a esercitarsi, ed è stato molto divertente girare. Molti di questi piccoli intermezzi sono improvvisati ma, insieme a Jeremy Webb, il nostro regista, è stato davvero divertente".

Blackman, inoltre, ha aggiunto: "Tutto quello che posso dire è che so come sarà la quarta stagione, ma non ci sono stati ancora rinnovi. Ho già elaborato l'inizio, la parte centrale e la fine. Sarà pazza come le altre. Quando ho iniziato questa cosa, sapevo che ci sarebbero state quattro stagioni dello show. Incrocio le dita, spero che ci rinnoveranno, ma anche noi stiamo qui in attesa".

Il rinnovo non dovrebbe tardare ad arrivare da Netflix, nonostante lo show sia lontano dal raggiungere i numeri di titoli del servizio come Stranger Things o Bridgerton, resta comunque uno dei titoli più popolari presenti sulla piattaforma.

The Umbrella Academy è disponibile su Netflix con le prime tre stagioni.

Fonte: The Hollywood Reporter