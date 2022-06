Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Come sappiamo, The Umbrella Academy segue i sette fratelli Hargreeves mentre lottano per trovare il loro posto nel mondo. Dopo la morte del padre, la famiglia viene riunita appena in tempo per salvare il mondo, per poi rendersi conto che erano proprio loro la causa dell'apocalisse.

Sebbene la serie abbia seguito vagamente la trama dei fumetti originali di Gerard Way (cantante dei My Chemical Romance), la stagione 3 di The Umbrella Academy ha segnato una divergenza nel percorso dello spettacolo. Dato che Way sta momentaneamente lavorando ai nuovi fumetti, le graphic novel e l'adattamento televisivo stanno intraprendendo per la prima volta delle trame indipendenti. La stagione 3 ha ricevuto recensioni generalmente positive sia dalla critica che dai fan, i quali si chiedano già se una nuova stagione della serie TV sia in arrivo.

Durante un'intervista, Steve Blackman ha parlato del futuro dello spettacolo di Netflix. Anche se non è stato ancora ufficialmente rinnovato, Blackman afferma di sapere già cosa sarebbe in servo per i fratelli Hargreeves, e che sta semplicemente aspettando il via libera:

"Tutto quello che posso dire è che so cosa racconterà la stagione 4, ma è ancora arrivato il rinnovo. Incrociamo le dita, speriamo che arrivino buone notizie, ma dovremo aspettare".

Le prime tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Fonte: Screen Rant