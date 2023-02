Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross si sono uniti al cast della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy.

Offerman e Mullally interpreteranno Gene e Jean Thibedeau, una coppia sposata di professori universitari del New Mexico, mentre Cross interpreterà Sy Grossman, un onesto e timido imprenditore e padre di famiglia che cerca disperatamente di riallacciare i rapporti con la figlia.

Ad affermare che la quarta sarebbe stata la stagione finale è stato lo showrunner Steve Blackman, il quale in precedenza aveva ha dichiarato:

"Credo che inevitabilmente, se avremo una stagione 4, sarà quella finale. Penso di non avere idea di come proseguirebbe lo spettacolo dopo una quarta stagione. Dobbiamo fare attenione. Il mio piano per il prossimo anno è di non raccontare le stesse cose degli anni passati. È una sfida trovare un modo nuovo per stravolgere questa trama, e credo che abbiamo un'idea su come farlo. Ma credo che se arrivassimo alla quarta stagione, sarebbe un ottimo finale di serie. Non dico che non potrei farne altre, ma suppongo che quattro stagioni sarebbero molto soddisfacenti per il pubblico".

La produzione dell'ultimo capitolo della serie TV di Netflix è attualmente in corso a Toronto.

Fonte: Deadline