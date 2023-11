Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 novembre 2023

C'è molta attesa per la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy e, un nuovo poster rilasciato da Netflix, ha offerto un'anticipazione sulla complessa sequenza temporale che caratterizzerà il prossimo capitolo, stimolando ulteriormente la curiosità dei fan su come si svilupperanno gli eventi e quali sorprese li attendono in questa conclusione epica. Con l'avvicinarsi della data di rilascio, il desiderio di scoprire come si concluderà il viaggio di questi eroi unici è sempre più forte.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il cast, composto da Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan e Aidan Gallagher, ha promesso ai fan che la quarta stagione sarà "la migliore finora", caratterizzata da "momenti di grande eccitazione e le consuete battute tipiche della serie TV". Pur evitando di rivelare dettagli specifici per mantenere il mistero, hanno confermato l'arrivo di nuovi personaggi e antagonisti.

Basato sui fumetti omonimi di Gerard Way e Gabriel Bá, lo spettacolo narra le vicende di un gruppo di supereroi disfunzionali riuniti dopo la morte del loro padre adottivo, un miliardario che li ha cresciuti per sfruttare i loro straordinari poteri.

Fonte: Screen Rant