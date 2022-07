Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La tanto attesa terza stagione della serie TV The Umbrella Academy ha debuttato su Netflix il 22 giugno ed è stata ben accolta sia dai fan che dalla critica.

Basato sull'omonimo fumetto di Dark Horse, disegnato da Gerard Way e Gabriel Bá, ogni stagione dello show segue vagamente un arco narrativo dei fumetti. La prima stagione ha seguito il primo volume Apocalypse Suite, mentre la seconda stagione ha preso ispirazione dal secondo volume, Dallas. Tuttavia, la terza stagione, ha segnato una divergenza dal materiale originale. La produzione infatti ha creato una diversa trama, creando un leggero distacco dal terzo volume Hotel Oblivion. Eppure, alcune impressionanti scene di battaglia piene di azione, sono state riprese perfettamente dai fumetti.

In una recente intervista, l’ideatore della serie TV Steve Blackman, ha rivelato quali scene dei fumetti sono risultate troppo costose da portare sul piccolo schermo. Una delle prime esclusioni riguarda le tavole di Apocalypse Suite, che mostrano i fratelli Hargreeves che combattono il villain Gustave Eiffel. Nella scena, la Torre Eiffel prende vita come un enorme robot creato da Gustave e gli Hargreeve devono salvare i cittadini di Parigi. Blackman ha svelato che era sua intenzione includere pienamente questa scena, ma dopo essersi seduto con il team degli effetti speciali, è rimasto scioccato dal budget richiesto:

"Mi sono seduto con il team degli effetti speciali e la mia reazione è stata uno shock! Non potevamo davvero permettercelo. Però abbiamo potuto regalare ai fan l'impressionante sequenza di Dealey Plaza, presa da Dallas, nella seconda stagione. Ne sono orgoglioso!".

Sebbene Blackman sia rimasto deluso dal non essere stato in grado di adattare alcune sequenze dai fumetti originali a causa di vincoli finanziari, lo spettacolo ha trovato altri modi per rendere accattivante la storia, con avvincenti sequenze di combattimento e un convincente lavoro in CGI per mostrare i poteri dei personaggi.

Intanto sembra che una quarta stagione sia già stata scritta. Non resta che attende nuovi aggiornamenti!

Fonte: Screen Rant