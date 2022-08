Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Mentre i fan stanno ancora assimilando gli sconvolgenti eventi accaduti nel finale della terza stagione, giunge la lieta notizia che le avventure dei fratelli Hargreeves godranno di un capitolo ulteriore, che porterà però a conclusione la loro epopea fatta di viaggi nel tempo, linee temporali parallele e continue apocalissi.

Il servizio streaming di Netflix ha infatti annunciato di aver rinnovato The Umbrella Academy per una quarta annata, ma che sarà l’ultima per l’amata serie tratta dall’omonimo fumetto scritto da Gerard Way e disegnato da Gabriel Bá.

"Sono davvero entusiasta che i nostri fedeli fan potranno assistere alla degna conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves, che abbiamo iniziato ben cinque anni fa” - ha così dichiarato il creatore dello show Steve Blackman – “Ma prima di giungere all’epilogo, abbiamo tutta un’incredibile storia che deve essere narrata nei prossimi episodi, una trama che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”.

Parole le sue che sicuramente smuoveranno gli animi dei fan e che alimenteranno un’incontenibile impazienza ed estrema curiosità di assistere al proseguo, ma soprattutto alla fine, della particolarissima serie.

Family meeting, Brellies: We're going on a fourth and final adventure. ☂️🖤 pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) August 25, 2022

Fonte: TVLine