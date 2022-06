Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Come sappiamo, The Umbrella Academy segue i fratelli Hargreeves, una famiglia disfunzionale di fratelli dotati di superpoteri che devono unirsi per salvare il mondo dopo aver accidentalmente dato inizio all'Apocalisse - per ben due volte. Lo show segue vagamente gli archi narrativi dei fumetti originali, ma con Gerard Way (creatore del materiale originale) che continua a scrivere nuove graphic novel, la terza stagione ha marcato la divisione tra materiale originale e serie TV, ottenendo una propria trama separata. Inoltre, il quarto volume creato a Way - intitolato Sparrow Academy, che non è ancora stato pubblicato - non seguirà le linee di trama create dalla serie. Poiché The Umbrella Academy è stata acclamata dalla critica e adorata dagli spettatori, i fan si sono chiesti se la serie sarà rinnovata o meno per una quarta stagione.

In un'intervista, lo showrunner Steve Blackman ha dichiarato che se The Umbrella Academy sarà rinnovata per la quarta stagione, potrebbe essere l'ultima della serie. Blackman afferma che, come i fan, è all'oscuro se lo spettacolo avrà o meno un'altra stagione, ma afferma di sapere quale sarà la trama:

"Credo che inevitabilmente, se avremo una stagione 4, sarà quella finale. Penso di non avere idea di come proseguirebbe lo spettacolo dopo una quarta stagione. Dobbiamo fare attenione. Il mio piano per il prossimo anno è di non raccontare le stesse cose degli anni passati. È una sfida trovare un modo nuovo per stravolgere questa trama, e credo che abbiamo un'idea su come farlo. Ma credo che se arrivassimo alla quarta stagione, sarebbe un ottimo finale di serie. Non dico che non potrei farne altre, ma suppongo che quattro stagioni sarebbero molto soddisfacenti per il pubblico".

Sebbene The Umbrella Academy non fosse stata originariamente pensata per avere una durata di quattro stagioni, Blackman ritiene che sarebbe il numero giusto.

Le tre stagioni di The Umbrella Academy sono disponibili su Netflix.

Fonte: Screen Rant