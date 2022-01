Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I lettori del fumetto che potrebbero essere trepidanti per l'adattamento di The Sandman di Netflix potrebbero trovare conforto nel sapere che lo spettacolo sarà classificato come TV-MA per linguaggio, violenza e sesso, fedele al contenuto a tema maturo del suo materiale originale.

La serie è incentrata sul sogno di Tom Sturridge, il Re dei sogni e la sua stessa personificazione. Analogamente ai fumetti, la serie vedrà Sogno, noto anche come Morfeo, uno dei sette Eterni, finalmente liberato da una reclusione di 105 anni e deciso a riportare l'ordine nel suo regno.

La serie vedrà inoltre Gwendoline Christie nei panni di Lucifer, Kirby Howell-Baptiste come Morte, Charles Dance nel ruolo di Roderick Burgess, Patton Oswalt nei panni di Matthew the Raven, Jenna Coleman come Johanna Constantinte e David Thewlis nel ruolo di John Dee.

Dopo aver bocciato l'idea di un adattamento cinematografico, i produttori di The Sandman e Warner Bros. sono stati finalmente in grado di dedicarsi alla televisione e hanno firmato un accordo con Netflix per una serie nel 2019. Dopo che le riprese sono state ritardate a causa della pandemia, la produzione è finalmente iniziata nell'ottobre 2020 e si è conclusa nell'agosto 2021.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per The Sandman, ma dovrebbe arrivare su Netflix entro quest'anno.

Fonte: We Got This Covered